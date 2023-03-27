Знаменитости 27 марта 2023, 21:36 Концерты Меладзе, Реввы и Лорак отменили в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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Концерты Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак и еще трех музыкальных групп отменили в Ростове-на-Дону. Об этом РИА «Новости» рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он отметил, что в городе не приемлют выступления артистов, которые не поддержали спецоперацию. По словам Логвиненко, организаторам культурных мероприятий донесли эту позицию еще летом 2022 года.

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«За это время были отменены концерты „ДДТ“, „Мумий Тролля“, „Машины времени“, Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак», — сказал глава администрации.

Ранее организаторы концерта певца Валерия Меладзе в Архангельске предъявили иск на 1,25 миллиона рублей. Это произошло из-за отмены выступления артиста в 2022 году. Концерт Меладзе срывался несколько раз.

Также стало известно об отмене выступления украинской поп-певицы Ани Лорак, который должен был пройти в Краснодаре 27 апреля. Как отметил глава краевого центра Евгений Наумов, жители Кубани против выступления людей, которые признаются в любви правящей на Украине власти.