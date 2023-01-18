Знаменитости 18 января 2023, 20:13 Удовиченко сделали операцию на позвоночнике и выписали домой ТАСС: Лариса Удовиченко проходит реабилитацию после операции на позвоночнике РИА «Новости»

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Народная артистка России Лариса Удовиченко проходит реабилитацию после операции на позвоночнике, которую перенесла в декабре. Об этом ТАСС сообщил друг актрисы, артист Эвклид Кюрдзидис.

Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина также сообщила, что артистка находится дома. По словам Гущиной, Удовиченко сделали операцию на позвоночнике.

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Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Удовиченко. Актриса должна была выступать 29 декабря на спектакле «Новогодний переполох» в Петрозаводске. Однако артистка не смогла приехать, ее заменили на другую актрису.

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Актриса Полина Фокина рассказала «360», что сообщения о переломе позвоночника у народной артистки России Ларисы Удовиченко являются ложью. По словам Фокиной, она не готова обсуждать состояние здоровья коллег и партнеров, даже если ситуация будет критической.

Сама же Лариса Удовиченко отказалась разговаривать с журналистами. При звонке «360» Актриса не договорила фразу «О господи, как же это все…» и бросила трубку.