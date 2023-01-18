Эксклюзив 18 января 2023, 18:31 Удовиченко не стала раскрывать состояние своего здоровья Актриса Лариса Удовиченко отказалась сообщить о состоянии своего здоровья РИА «Новости»

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Народная артистка России Лариса Удовиченко не стала отвечать на вопрос «360» о состоянии своего здоровья. Со словами «о господи, как же это все…» актриса бросила телефонную трубку. Судя по всему, после сообщения о госпитализации с переломом позвоночника телефон актрисы раскалился от звонков обеспокоенных журналистов и поклонников.

Сообщение о госпитализации Удовиченко появилось еще 29 декабря. В этот день актриса должна была выступать на спектакле «Новогодний переполох» в Петрозаводске. Приехать в столицу Карелии актриса не смогла, поэтому ее заменили на другую артистку.

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Партнером Удовиченко по спектаклю был заслуженный артист России Сергей Колесников. В беседе с «360» он отказался прокомментировать состояние коллеги.

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«Я не отвечаю на эти вопросы», — заявил он.

Ничего не смог сообщить о состоянии бывшей супруги кинорежиссер Андрей Эшпай.

«У меня нет никаких контактов, ничего сказать не могу», — заявил он «360».

О том, в каком состоянии находится Лариса Удовиченко спустя несколько недель после госпитализации, пока точно установить не удалось.