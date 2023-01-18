Знаменитости 18 января 2023, 16:31 Актриса Лариса Удовиченко сломала позвоночник перед новогодними праздниками Актриса Лариса Удовиченко сломала позвоночник и попала в больницу перед Новым годом РИА «Новости»

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Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Об этом говорится в сообщении петрозаводского отделения билетного оператора «Кассир.ру».

Сообщение появилось еще 29 декабря 2022 года. Удовиченко должна была принять участие в спектакле «Новогодний переполох» в столице Карелии, но из-за травмы приехать не смогла.

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«Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника», — говорится в сообщении. Сам спектакль состоялся, но роль пострадавшей народной артистки исполнила другая актриса.

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О том, в каком состоянии Лариса Удовиченко находится сейчас, пока выяснить не удалось.