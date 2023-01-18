Эксклюзив 18 января 2023, 18:59 «Все с ней в порядке». Актриса Фокина опровергла перелом позвоночника у Удовиченко Работающая с Удовиченко актриса Фокина опровергла перелом позвоночника у народной артистки РИА «Новости»

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Сообщения о переломе позвоночника у народной артистки России Ларисы Удовиченко — ерунда и ложь. Об этом в беседе «360» заявила актриса и участница театральной постановки «Новогодний переполох» Полина Фокина.

Она подчеркнула, что ей сегодня уже звонили журналисты. Обсуждать состояние здоровья коллег и партнеров, даже если ситуация окажется критическая, актриса не готова.

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«Все разговоры о том, что она сломала позвоночник, — это абсолютная ерунда. Я с ней общалась — все с ней в порядке», — подчеркнула Фокина, говоря о состоянии Ларисы Удовиченко.

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Сама народная артистка отказалась разговаривать с журналистами. При звонке «360» Лариса Удовиченко даже не договорила фразу «О господи как же это все…», прежде чем бросить трубку телефона.

О госпитализации Ларисы Удовиченко сообщило петрозаводское отделение сервиса по продаже билетов на представления. Ожидалось, что народная артистка примет участие в новогоднем спектакле 29 декабря. Но в связи с состоянием здоровья Удовиченко заменили на другую актрису.

Получить более подробные комментарии коллег и родных актрисы не удалось. Все они отказались прокомментировать, в каком она состоянии спустя несколько недель после сообщения о госпитализации.