Знаменитости 31 января 2024, 12:13 Лидер группы «Би-2» прибыл в Израиль Российский музыкант Лева Би-2 прибыл в Израиль после скандала в Таиланде РИА «Новости»

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Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (псевдоним — Лева Би-2) прибыл в Израиль. Об этом сообщил «360» источник.

Бортник* вылетел из Таиланда в Израиль накануне вечером. При этом остальные участники коллектива остались в миграционной тюрьме. Артисты находятся в общей камере на 80 человек, куда попали после скандала с выступлением.

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Группа «Би-2» выступила с концертом на Пхукете 24 января. Миграционная служба страны обвинила артистов в нарушении миграционного и трудового законодательств. После чего музыкантов задержали. Им выписали штраф и отправили в тюрьму.

Покинуть камеру и улететь в Израиль разрешили только Егору Бортнику*, потому что у него в том числе израильское гражданство. Решение о депортации участников «Би-2» вслед за лидером отменили. Артисты отказались от встречи с российским консулом, который собирался оказать им консульскую помощь.

Юрист Кирилл Гавриличев рассказал «360», что музыкантов «Би-2» депортируют из Таиланда по паспорту въезда.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.