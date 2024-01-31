Эксклюзив 31 января 2024, 15:31 Мания преследования и тонкости депортации. Что ждет «Би-2» после концерта на Пхукете Юрист Аграновский: менеджмент «Би-2», кажется, страдает манией преследования РИА «Новости»

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Судя по ситуации вокруг «Би-2» и их приключениям в Таиланде, складывается впечатление, что менеджмент группы страдает манией преследования, заметил в беседе с «360» директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. По его мнению, происходящее смахивает на попытку раздуть антироссийский скандал на пустом месте.

Говоря о депортации участников группы из Таиланда, специалист пояснил, что по законодательству страны человека могут отправить в государство, гражданином которого он является.

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«В данном случае есть конфликт, потому у них двойное гражданство, как будет он решен — пока не совсем ясно, сами видите, заминка. Что касается наказания, могу сказать, что в Таиланде нормы достаточно суровые, те, кто с этим сталкивался, запомнили надолго», — добавил собеседник «360».

По мнению Аграновского, все закончится денежным штрафом в свете того, что нарушение музыкантов заключается в отсутствии разрешения на работу и осуществление коммерческой деятельности.

Группу «Би-2» в полном составе задержали после концерта на Пхукете, который прошел 24 января. Артисты заявили на своей странице во «ВКонтакте», что причиной стали неправильно оформленные документы организаторами выступлений.

«Думаю, что ситуация с ними в ближайшее время разрешится без каких-то серьезных репрессий. Хотя лично мне они глубоко несимпатичны. Не был поклонником их музыки никогда, да, может быть, вкусовщина, но в чем их ценность, я не понимаю. Откуда у них такие амбиции уровня The Beatles и Pink Floyd, вовсе непонятно», — поделился он.

Попытка раздуть скандал

Специалист выразил уверенность, что в этой ситуации, скорее, менеджмент группы страдает манией преследования, потому что никто не прикладывает никаких усилий, чтобы участников коллектива депортировали именно в Россию.

Поэтому, думаю, что отделаются они минимальными наказаниями: скорее всего, отправят их в конечном итоге в Израиль. Может быть, какое-то согласование будет между консульскими службами России и Израиля. Дмитрий Аграновский юрист

При этом, по словам Аграновского, остается непонятным и то, почему группе представляется чем-то страшным, если участников отправят в России.

«Что такого может ждать именно музыкантов группы, они никаких заявлений не делали (в отличие от лидера группы Левы Бортника*). Буря в стакане воды. Тысячи людей попадаются на нарушениях миграционного законодательства, почему такое внимание группе „Би-2“? Пытаются раздуть антироссийский скандал, хотя повода для этого никакого нет», — выразил уверенность эксперт.

Лева Би-2* уже покинул Таиланд

Юрист и управляющий партнер ГК «ЛИГАЛ» Кирилл Гавриличев в беседе с «360» ранее отмечал, что сейчас никаких уголовных дел против музыкантов группы «Би-2» в России нет.

Однако, по заявкам активистов, ссылающихся на неоднозначные посты лидера коллектива Левы Бортника*, вполне может идти проверка, добавил Гавриличев.

Отдельно он обратил внимание, что, если артисты не пользовались российскими документами, их депортируют в те страны, где музыканты получили второе гражданство. Но Россия может потребовать их выдачи по дипломатическим каналам, заключил специалист.

Известно, что Леве Би-2* уже дали возможность вылететь из Таиланда. Музыкант прибыл в Израиль, сообщил 31 января источник «360». Остальные участники коллектива пока остаются в миграционной тюрьме в общей камере на 80 человек.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.