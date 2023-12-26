Культура 26 декабря 2023, 06:18 Премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все» в Москве отменили ТНТ: премьеру «Иван Васильевич меняет все» отменили из-за отключения света Unsplash

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В Москве из-за аварийного отключения электричества отменили премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все». Среди обесточенных зданий оказался кинотеатр «Октябрь», сообщила «Российской газете» пресс-служба ТНТ.

Отключение двух кабельных линий случилось в Москве днем 25 декабря. ЧП обесточило несколько зданий, в том числе кинотеатра, где вечером планировали премьерный показ новогоднего фильма. ТНТ решил отложить мероприятие, так как не мог спрогнозировать сроки завершения работ.

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«Мы не можем рисковать доверием наших гостей, поэтому к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить и запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма „Иван Васильевич меняет все“», — сообщил представитель телеканала.

В ремейке фильма снялись Ольга Бузова, Павел Воля, Люся Чеботина, Тимур Батрутдинов и другие звезды шоу-бизнеса, в декабре вышел его трейлер. Филипп Киркоров исполнил роль Петра I.