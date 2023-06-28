Знаменитости 28 июня 2023, 15:43 Татьяне Тарасовой вызвали скорую из-за ухудшения состояния здоровья — СМИ Mash: тренеру Татьяне Тарасовой стало плохо в седьмой раз за месяц РИА «Новости»

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Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой в очередной раз стало плохо, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, домой к Тарасовой вызвали бригаду скорой помощи.

Авторы статьи отметили, что тренер часто обращается за помощью к медикам и очередной случай — уже седьмой за последний месяц. По информации Mash, в этот раз у Татьяны Тарасовой резко поднялось давление. Она вызывает скорую помощь практически каждый день, однако от госпитализации отказывается, добавили журналисты.

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В начале июня в СМИ появилась информация о выезде бригады скорой к Татьяне Тарасовой. Она заявила, что не вызывала врачей, а чувствует себя хорошо. Позже появилось еще несколько подобных новостей, и тогда Тарасова отметила, что уже устала от СМИ, которые ее «постоянно хоронят». Она подчеркнула, что не теряет сознание, не испытывает проблем со здоровьем и проводит время дома. По ее словам, она уже не знает, куда жаловаться на информационные вбросы. В начале января Тарасова попала в больницу с гипертоническим приступом.