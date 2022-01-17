Татьяна Тарасова выписалась из больницы и отправилась домой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила СМИ, что выписалась из больницы и находится дома. До этого о ее выписке рассказал источник.

«Меня выписали, я дома», — процитировал Тарасову ТАСС.

Татьяну Тарасову госпитализировали 14 января из-за гипертонического приступа. О ее госпитализации написало издание «ВсеПроСпорт», но тренер не уточнила журналистам, по какой причине она оказалась на больничном месте и как себя чувствовала в тот момент.

Позже СМИ писали, что Тарасову госпитализировали из-за хронического холецистита. Несмотря на обострение заболевания, она поначалу решила лечиться в домашних условиях.

В предыдущий раз Тарасову увезли в клинику в декабре. Она пропустила участие в съемках финальной серии шоу «Ледниковый период». Тогда ее заменил Филипп Киркоров, который призвал молиться за ее здоровье, о чем написали «Известия».

Татьяна Тарасова — мастер спорта СССР международного класса и советский и российский тренер. Ее ученики взяли 41 золотую медаль на мировых и европейских соревнованиях к 2004 году.