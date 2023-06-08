Эксклюзив 08 июня 2023, 12:41 Татьяна Тарасова отреагировала на новость об очередном вызове скорой помощи Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не вызывала скорую помощь РИА «Новости»

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Проблемы со здоровьем и вызов сокрой помощи для тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой оказались фейком. Член жюри шоу «Ледниковый период» в беседе «360» заявила, что не вызывала скорую помощь и чувствует себя хорошо.

«Нет, я не вызывала никого, самочувствие у меня хорошее», — сказала она.

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Информацию о том, что легендарному тренеру понадобилась экстренная помощь, опубликовал Telegram-канал Mash. Он сообщил, что Тарасова за последний месяц вызывала скорую помощь шесть раз, всегда по одной и той же причине — высокое давление и недомогание. Врачи предлагали ей госпитализацию, но получали отказ.

В 2022 году СМИ несколько раз сообщали о болезни тренера. В январе она попала в больницу из-за приступа гипертонии, но через несколько дней вернулась домой. В октябре Тарасовой снова пришлось обратиться к врачу и пропустить съемки телешоу.