23 июня 2023, 05:55
«Нет больше никаких сил». Тарасова пожаловалась на СМИ, которые ее «постоянно хоронят»
Тренер по фигурному катанию Тарасова пожаловалась на СМИ, которые ее «постоянно хоронят»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что очень устала от то и дело появляющихся новостей о ее состоянии здоровья и якобы госпитализации. Об этом она рассказала в беседе с Пятым каналом.
«Нет больше никаких сил! Меня хоронят последние полгода. Я не знаю, куда мне жаловаться», — призналась легендарный тренер.
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Недавно в Сети вновь появились сообщения о плохом самочувствии Тарасовой. В публикациях говорилось, что тренер вызывает медиков и теряет сознание.
«Ничего я не теряла. Ничем не болею. Лежу вон, телевизор смотрю», — прокомментировала эти заметки Тарасова.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Татьяна Тарасова потеряла сознание у себя дома. Обмороку якобы предшествовали мигрень и онемение рук. Ассистент тренера Аделина опровергла эту информацию.
До этого, в начале июня, в СМИ также появлялась информация о том, что Тарасовой понадобилась экстренная помощь. Тогда легендарный тренер в беседе с «360» сама опровергла эти новости, сообщив, что у нее хорошее самочувствие и никакой срочной помощи медиков ей не требовалось.
Татьяна Тарасова
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