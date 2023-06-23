Знаменитости 23 июня 2023, 05:55 «Нет больше никаких сил». Тарасова пожаловалась на СМИ, которые ее «постоянно хоронят» Тренер по фигурному катанию Тарасова пожаловалась на СМИ, которые ее «постоянно хоронят» РИА «Новости»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что очень устала от то и дело появляющихся новостей о ее состоянии здоровья и якобы госпитализации. Об этом она рассказала в беседе с Пятым каналом.

«Нет больше никаких сил! Меня хоронят последние полгода. Я не знаю, куда мне жаловаться», — призналась легендарный тренер.

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Недавно в Сети вновь появились сообщения о плохом самочувствии Тарасовой. В публикациях говорилось, что тренер вызывает медиков и теряет сознание.

«Ничего я не теряла. Ничем не болею. Лежу вон, телевизор смотрю», — прокомментировала эти заметки Тарасова.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Татьяна Тарасова потеряла сознание у себя дома. Обмороку якобы предшествовали мигрень и онемение рук. Ассистент тренера Аделина опровергла эту информацию.

До этого, в начале июня, в СМИ также появлялась информация о том, что Тарасовой понадобилась экстренная помощь. Тогда легендарный тренер в беседе с «360» сама опровергла эти новости, сообщив, что у нее хорошее самочувствие и никакой срочной помощи медиков ей не требовалось.