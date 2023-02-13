13 февраля 2023, 13:40
Ефремов передумал просить суд о смягчении наказания за смертельное ДТП
Актер Ефремов попросил суд прекратить производство по смягчению наказания
Актер Михаил Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству об изменении наказания. Об этом ТАСС сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.
Защита артиста ранее просила, чтобы Ефремову заменили неотбытую часть тюремного срока на принудительные работы.
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Однако Алексеевский районный суд получил ходатайство от артиста с тем, чтобы производство по обращению его адвоката прекратили.
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В конце января близкие погибшего в ДТП с участием Ефремова заявили, что не имеют претензий к актеру и не против того, чтобы ему заменили наказание.
В июне 2020 года Ефремов сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения и устроил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб мужчина. Ему было 57 лет.
Изначально Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, но позже Мосгорсуд смягчил приговор и снизил срок до 7,5 года.
Ефремов отбывал наказание в колонии в Белгородской области. Там актер занимается изготовлением молний.
Суд
Михаил Ефремов
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