Общество 25 января 2023, 01:46 Родственники погибшего в ДТП с участием Ефремова прокомментировали просьбу актера о смягчении наказания Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отреагировала на просьбу актера о смягчении наказания РИА «Новости»

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Родственники погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова не имеют претензий к отбывающему наказание в колонии актеру. Более того Татьяна Захарова заявила РЕН ТВ, что не против смены наказания подсудимого.

«Я думаю, что Михаил — взрослый человек, и какой-то урок вынес из всего этого. Не думаю, что это все бесследно для него прошло. Мы добились того, чего хотели», — заявила женщина.

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По ее мнению, немолодой уже актер может иметь проблемы со здоровьем, поэтому можно было бы удовлетворить его желание о смене наказания.

Ранее Михаил Ефремов подал ходатайство о замене оставшегося срока в колонии на принудительные работы. Однако в Алексеевском суде Белгородской области не стали уточнять о сроках рассмотрения ходатайства.

Актера приговорили к восьми годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. В июне 2020 года пьяный Ефремов врезался в автомобиль Lada, которым управлял 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Позже Мосгорсуд снизил наказание Ефремову до 7,5 года.