Общество 19 апреля 2023, 13:01 Козловский подал в суд на главу проекта по борьбе с коррупцией Бородина Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Виталию Бородину Кинопоиск

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Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к основателю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Карточку Пресненского суда Москвы опубликовал RT в Telegram-канале.

Детально суть претензий в ней не раскрывается. Однако указано, что ответчиком выступает сам Бородин, организация, которую он возглавляет, и одно из информационных агентств России.

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При этом ранее стало известно, что Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру и потребовал проверить Козловского после его публичных высказываний о спецоперации на Украине и призывов ходить на митинги. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией заявил, что актер уехал в США.

Сам Козловский уверял, что не покидал Россию и не критиковал страну. В своем Telegram-канале он написал, что каждый месяц появляется на сцене Петербургского Малого драматического театра.

«В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями», — пояснял он.

То, что он иногда выезжает из страны, не дает никому права называть его «беглецом». Кроме того, Козловский подчеркнул, что никого не призывал ни на какие митинги. Слова, которые интерпретировали как провокацию, были сказаны на съемочной площадке исторического сериала про революцию, когда он объяснял актерам задачу.

Тем не менее первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев также утверждал, что Козловский осудил спецоперацию России на Украине и покинул страну. Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой и попросил отменить выступления Козловского в России.