Знаменитости 21 апреля 2023, 13:06 Данилу Козловского уличили в работе с режиссером, снимавшим фильмы с Зеленским Продюсер Калантаров: Козловский работает с режиссером, который снимал фильмы с Зеленским РИА «Новости»

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Российский актер Данила Козловский сотрудничает с режиссером Марюсом Вайсбергом, рассказал «Царьграду» член общественного совета при Министерстве культуры России, генеральный продюсер АНО «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров. Он напомнил, что этот специалист снял восемь фильмов с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Калантарова, Вайсберг до сих пор считает украинского лидера своим другом и переживает из-за конфликта.

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«И в ленте этого режиссера заявлен как актер Данила Козловский. Поэтому я думаю, что, безусловно, в кинематографе существует свое лобби, которое поддерживает конкретных деятелей», — рассказал член общественного совета при Минкульте.

Он добавил, что сейчас, кроме работы в ленте Вайсберга, актер задействован в съемках картины по мотивам романа писателя Бориса Акунина, который покинул страну.

Ранее Козловского попросили проверить по статье о дискредитации российской армии. Артист ответил, что уезжал из России, чтобы проведать своего ребенка, живущего в США.