Стало известно, сколько Нурмагомедов получил за бой с Гейджи

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заплатило Хабибу Нурмагомедову за бой с американцем Джастином Гейджи три миллиона долларов. Однако размер гонорара не зависел от результата поединка.

Данные о гонораре появились на сайте Sportekz. За второй раунд российский боец получил еще 90 тысяч долларов. Если перевести в российские рубли, то гонорар Хабиба Нурмагомедова составил почти 230 миллионов. Но это еще без учета дохода с проданных ТВ-трансляций.

Хабиб Нурмагомедов в субботу стал победителем 29-й раз. С помощью удушающего приема он выиграл бой против Гейджи. Однако после российский боец заявил о завершении карьеры. Он сделал это по просьбе мамы, которая не хотела, чтобы сын продолжал драться без отца.

Сам Нурмагомедов пока планирует заняться подготовкой юных спортсменов. Друзья его семьи предположили, что боец может увлечься еще и общественной деятельностью.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что самый долгожданный бой мог не состояться. За три недели до поединка Хабиб Нурмагомедов получил серьезную травму ступни.