Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи, мог не состояться. За три недели до поединка россиянин получил травму.

Об этом Уайт сообщил на пресс-конференции, которая состоялась после поединка. Он отметил, что Хабиб Нурмагомедов сломал ступню и лежал в больнице. Травму он получил в ходе подготовки к бою.

Американский боец смешанных единоборств Джастин Геджи назвал своего соперника величайшим бойцом.

«Я отношусь к Хабибу со всем уважением. Он выиграл абсолютно заслуженно, это мои ошибки. Он — величайший, тут нет вопросов. Я желаю ему удачи в новой жизни», — заявил он ТАСС.

Нурмагомедов одержал победу над Гейджи и подтвердил свое звание чемпиона UFC в легком весе. Он завершил поединок удушающим приемом уже во втором раунде.

После боя россиянин объявил о завершении карьеры.