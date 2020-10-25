Бой Нурмагомедова с Гейджи мог не состояться — глава UFC
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи, мог не состояться. За три недели до поединка россиянин получил травму.
Об этом Уайт сообщил на пресс-конференции, которая состоялась после поединка. Он отметил, что Хабиб Нурмагомедов сломал ступню и лежал в больнице. Травму он получил в ходе подготовки к бою.
Американский боец смешанных единоборств Джастин Геджи назвал своего соперника величайшим бойцом.
«Я отношусь к Хабибу со всем уважением. Он выиграл абсолютно заслуженно, это мои ошибки. Он — величайший, тут нет вопросов. Я желаю ему удачи в новой жизни», — заявил он ТАСС.
Нурмагомедов одержал победу над Гейджи и подтвердил свое звание чемпиона UFC в легком весе. Он завершил поединок удушающим приемом уже во втором раунде.
После боя россиянин объявил о завершении карьеры.