Нурмагомедов решил тренировать юных спортсменов

«У нас на подходе молодое поколение. Мы вернемся на вершину в очень скором времени», — сообщил Нурмагомедов.

В ходе разговора выяснилось, что российских чемпион намерен тренировать юных спортсменов вместе с Мендесом.

«Буду вам помогать. <…> Как и всегда. Сколько лет уже я помогаю вам, тренер?» — сказал Нурмагомедов.

В ночь с субботы на воскресенье Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы в поединке с Джастином Гейджи. Он пообещал своей матери, что больше не будет драться без отца. Друзья семьи спортсмена предположили, что в будущем он может заняться общественной или тренерской деятельностью. Друг бойца также заверил фанатов, что заявление об уходе было сделано не на эмоциях.

Ранее в команде бойца рассказали, что Хабиб Нурмагомедов переболел свинкой перед боем с Джастином Гейджи.