Стало известно последнее желание Эдуарда Лимонова

В возрасте 77 лет из жизни ушел известный писатель и общественник Эдуард Лимонов. Перед смертью он хотел, чтобы в последний путь его проводили только близкие люди. Похороны и церемония прощания пройдут в закрытом режиме.

«Похороны будут закрытыми для СМИ и широкой общественности. Это было последнее желание Эдуарда Вениаминовича», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы незарегистрированной партии «Другая Россия».

Писатель был основателем и лидером партии. По словам пресс-службы, Лимонов умер из-за онкологического заболевания. «Это официальная причина», — заключили в «Другой России».

О смерти Эдуарда Лимонова стало известно вечером 17 марта. В последнее время писатель страдал от рака и попал в больницу с кровотечением. После двух сложных операций у него начались осложнения, которые привели к летальному исходу. Главный редактор издательства «Индивидуум» признался «360», что смерть писателя стала большим потрясением и неожиданностью. Еще 12 марта Лимонов работал и выглядел здоровым.

Настоящая фамилия писателя — Савенко. Он родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Нижегородской области. За свою жизнь он успел сменить большое количество профессий. Работал грузчиком, шахтером и портным. Первая известность как к писателю пришла в 1976 году после выхода произведения «Это я, Эдичка». Незадолго до смерти Лимонов подписал договор с издательством на выпуск своей последней книги. Он назвал ее «Старик путешествует».