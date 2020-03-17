Феликс Сандалов, главный редактор издательства «Индивидуум» рассказал «360», что на встрече с Лимоновым 12 марта с ним все было в порядке. Писатель чувствовал себя нормально.

«Это большое потрясение и неожиданность. Надеялся, что Лимонов будет с нами дольше», — сообщил Сандалов.

Эдуард Лимонов встретился с представителями издательства, чтобы обсудить выпуск своей последней книги. Он назвал ее «Старик путешествует».

По словам главного редактора, собрание написано недавно. В книге описаны воспоминания автора о разных поездках. Начиная с детства и до 2019 года.

«Многое сфокусировано на поездках последних лет. Мощный текст о том, как Лимонов возвращается в Париж, где он долгое время жил. Помимо этого описаны разные страны, Армения, Монголия, Италия, Украина.

Сандалов рассказал, что бумажная версия книги выйдет в продажу в апреле, а электронный вариант можно ожидать раньше.

Ранее стало известно, что писатель Эдуард Лимонов скончался. Ему было 77 лет. В последнее время писатель болел. Он перенес две операции, одна из которых дала осложнения.