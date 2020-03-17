Умер Эдуард Лимонов. Каким его запомнят в России

Писатель, публицист, поэт и общественный деятель Эдуард Лимонов скончался на 77-м году жизни из-за осложнений после двух операций.

По словам представителя Лимонова, писатель болел раком. Его госпитализировали с кровотечением, в больнице он перенес две тяжелые операции. Однако из-за осложнений Эдуард Лимонов скончался.

«По самочувствию мне нечего особо сказать, я его не спрашивал», — рассказал его знакомый, Феликс Сандалов, главный редактор издательства Индивидуум. Он также добавил, что ничего не знал о диагнозе: «Для меня случившееся — это большое потрясение и неожиданность. Понятно, что мы все когда-нибудь умрем, но я думал, что Лимонов будет с нами дольше».

Редактор отметил, что накануне встречался с Лимоновым и никакого плохого состояния не заметил. Сандалов также рассказал о новой книге писателя, которая должна была выйти в феврале, — «Старик путешествует». Это автобиографическое произведение, которое повествует о поездах последних лет писателя в разные страны — Франция, Италия, Украина, Армения, Монголия.

Лимонов также познакомит читателей со своими воспоминаниями о детстве и юности. Читатели смогут ознакомиться с ней уже в конце марта, бумажная версия выйдет в апреле, сообщило РИА ФАН.

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинск Нижегородской области. Учился он в Харькове, на Украине.

Поэзией Лимонов увлекся еще в подростковом возрасте, однако его творчество не пользовалось успехом у издательств, когда он переехал в Москву. Поэтому ему приходилась работать в том числе продавцом, монтажником, сталеваром. В 1974 году Лимонов эмигрировал в США, затем жил во Франции, а в 1987 году даже получил французское гражданство.

Среди произведений писателя романы «Это я, Эдичка» (1976), «История его слуги» (1982), «Дневник неудачника» (1982), «Смерть современных героев"(1985), автобиографическая трилогия «Подросток Савенко» (1983), «Молодой негодяй» (1986) и «…У нас была Великая эпоха» (1995).

После развала СССР Лимонов вернулся на родину. Здесь он в 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным основал Национал-большевистскую партию, одновременно ультралевую и ультраправую.

Ее целью было создание социально справедливой экономики и «Империи от Владивостока до Гибралтара на базе русской цивилизации». Последователи партии выступали также за «имперское доминирование» во внешней политике. НБП позже в России признали экстремистской организацией за подражание итальянским фашистам и запретили в 2007 году, но партия смогла преобразоваться в 2010 году в партию «Другая Россия» с теми же участниками. Однако эту партию Минюст отказался регистрировать.

Эдуард Лимонов неоднократно был гостем на разных передачах, в том числе и у Юрия Дудя.