Умер писатель Эдуард Лимонов

По информации издания, в последнее время писатель болел. Он перенес две операции. После одной из них у него начались проблемы с горлом, все переросло в воспаление. Сегодня стало известно, что он умер. Писателю было 77 лет.



Его настоящая фамилия была Савенко. Псевдоним Лимонов для него придумал художник-карикатурист Вагрич Бахчанян. Уроженец города Дзержинска Нижегородской области, будущий писатель рано начал работать и сменил множество профессий, начиная от грузчика и шахтера и до портного. Он занимался пошивом джинсов.

В 1974 году Лимонов уехал из Советского Союза в США, где работал сначала в русскоязычной местной прессе. В начале 80-х он начал тесно общаться с руководством французской компартии. В 1987 году ему предоставили гражданство Франции.

В начале 90-х он вернулся в Россию. Свое первое и самое известное произведение «Это я, Эдичка» он впервые издал в Нью-Йорке в 1976 году. Там он рассказывал о своей жизни эмигранта. В России роман впервые напечатали спустя только 14 лет.

Четыре дня назад Эдуард Лимонов заключил договор с издательством на выпуск своей последней книги. Он назвал ее «Старик путешествует».