Стали известны подробности гибели основателя группы «Звуки Му»

Стали известны подробности гибели основателя рок-группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Он пытался спасти собаку, которая провалилась под лед, но ушел вслед за ней.

«Он с собакой пошел ходить на лыжах по замерзшей Москве-реке вчера во второй половине дня. Один раз прогулялся, потом пошел второй раз. По-видимому, провалилась под лед собака, бросился спасать собаку и сам провалился под лед», — рассказал критик Артемий Троицкий в беседе с РЕН ТВ.

Жена Александра рассказала, что полицейские видело его тело, плывущее по реке. Потом на их глазах оно ушло по лед.

«Он точно мертв, просто тело ушло под лед, и его вчера не нашли. И сейчас мы ищем, чтобы как-то организовать этот поиск», — рассказала Инна Липницкая.

Музыкант и журналист Александр Липницкий погиб в возрасте 68 лет. В 1983 году основал группу «Звуки Му» вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком. Дом Липницкого на Николиной горе был главным прибежищем рок-музыкантов в Москве. Дружба с ними помогла ему создать цикл документальных передач «Еловая субмарина» для телеканала «Ностальгия». В фильмах он рассказал о творческом пути групп «Звуки Му», «Аквариум», «Кино», «АукцЫон», музыкантов Александра Башлачева, Сергея Курехина, Майка Науменко.