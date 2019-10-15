Фронтмен «АукцЫона» Гаркуша рассказал о проблемах современных музыкантов

По словам артиста, рэп не сразу стал популярным. Музыканты шли к успеху на протяжении многих лет.

«Надо понимать, что рэп шел к этому не полмесяца, а 15-20 лет. Думаете, сразу они возникли, все эти „касты-басты-оксимороны“? Нет. Те же „25/17“ сначала в Омске рубились лет 10. Не так давно наблюдался подобный всплеск интереса к альтернативе. А сейчас, я извиняюсь, этого как-то уже и не видно…», — сказал Олег Гаркуша.

Он отметил, что в 80% случаев для молодых рок-музыкантов деньги важнее творчества. По его словам, этот факт стал заметен после нескольких концертов в культурном пространстве «Гаркунделе», расположенном в Санкт-Петербурге.

«Они все хотят денег: 80%, миллион процентов… Я говорю: а вы людей приведете? Был прецедент, когда просили много денег, а пришло всего пять человек. Какие деньги, ребята, вы что? Ты сначала сделай красиво, подготовься к концерту, собери народ. А чувак приходит за пять минут до концерта, отыграет и уходит сразу же. Ну как так можно?» — сказал музыкант.

Олег Гаркуша заявил, что есть интересные коллективы, которые не могут по каким-то причинам проявить себя. Также, по его словам, главную роль в успехе играет удача.

«Я всем музыкантам говорю: ребята, вы можете петь и играть сколько угодно, но если случай не подвернется — не судьба», — заключил музыкант.