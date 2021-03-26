Умер основатель рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий

Музыкант и журналист Александр Липницкий скончался в возрасте 68 лет. Об этом в Facebook сообщила журналистка Анна Монгайт.

«Александр Липницкий, басист „Звуков Му“, выдающийся коллекционер икон, вообще не по-советски крутейший персонаж утонул вчера в Москве-реке», — сообщила Анна.

Его жена Инна написала в закрытой группе в Facebook, что он утонул 25 марта, когда пытался на лыжах пройти по льду реки, сообщил телеканал «Дождь». Смерть музыканта также подтвердил его сын.

Александр Липницкий родился в Москве в 1952 году, учился в МГУ на журфаке. С 1975 года начал печататься в советской прессе как специалист по джазу. С 1980 года, после знакомства с Борисом Гребенщиковым, начал гастролировать с группой «Аквариум». В 1983 году основал свою группу «Звуки Му» вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком.

Дом Липницкого на Николиной горе стал главным прибежищем рок-музыкантов в Москве. В последние годы снял цикл документальных передач «Еловая субмарина», которые транслировались на телеканале «Ностальгия». Он рассказал о творческом пути групп «Звуки Му», «Аквариум», «Кино», «АукцЫон», музыкантов Александра Башлачева, Сергея Курехина, Майка Науменко.