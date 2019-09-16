Петра Мамонова выпишут из больницы в понедельник

Музыкант и актер Петр Мамонов вернется из больницы домой в понедельник, 16 сентября. Он перенес повторную операцию на сердце.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на жену Мамонова Ольгу, основатель группы «Звуки Му» чувствует себя хорошо.

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«Петю сегодня выписывают. Операция прошла изумительно. Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню. Все замечательно», — приводит агентство слова собеседницы.

Мамонов попал в больницу с инфарктом 24 августа. Администаторы отменили все ближайшие концерты артиста, а сам он перенес две операции. Перед повторным плановым вмешательством он провел дома две недели.

В последние годы Мамонов живет в деревне Ефаново Московской области.

Он собрал группу «Звуки Му» в конце 1980-х годов. Этот коллектив стал одним из самых ярких в Москве, а впоследствии о группе узнали во всем Советском Союзе и также за границей.

Мамонов также известен своими театральными постановками и ролями в кино. Впервые он появился на большом экране в картине Рашида Нугманова «Игла» в 1988 году. Спустя два года Мамонов исполнил главную роль в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». Всего в фильмографии актера около десятка картин, в числе которых «Царь» и «Остров» Лунгина.