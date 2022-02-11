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    11 февраля 2022, 13:33

    Стала известна причина смерти Евгении Брик

    Актриса Ауг: у Евгении Брик было онкологическое заболевание, о котором знали только близкие

    Александр Блинов

    Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет от онкологического заболевания, о котором знали только самые близкие люди. Об этом актриса Юлия Ауг сообщила РИА «Новости».

    Стала известна причина смерти Евгении Брик

    «О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком», — сказала Ауг.

    Актриса призналась, что для нее, как и для многих, смерть Брик стала абсолютным потрясением.

    «Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря», — призналась Ауг.

    Актер Александр Стефанцов ранее в беседе с «360» заявил, что Евгения Брик была прекрасным, очень добрым и отзывчивым человеком. Стефанцов отметил, что Брик очень любила шутить. Он признался, что все время вспоминает ее смех. Актриса, режиссер и певица Дарья Чаруша назвала Брик великолепной и талантливой актрисой, очень добрым и светлым человеком.

    О смерти Евгении Брик стало известно в пятницу. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева. Она отметила, что Брик не хотела, чтобы кто-то знал о ее болезни.

    Евгения Брик известна по фильмам «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки 1914». Актриса является супругой режиссера Валерия Тодоровского.