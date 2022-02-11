Стала известна причина смерти Евгении Брик

Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет от онкологического заболевания, о котором знали только самые близкие люди. Об этом актриса Юлия Ауг сообщила РИА «Новости».

«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком», — сказала Ауг.

Актриса призналась, что для нее, как и для многих, смерть Брик стала абсолютным потрясением.

«Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря», — призналась Ауг.

Актер Александр Стефанцов ранее в беседе с «360» заявил, что Евгения Брик была прекрасным, очень добрым и отзывчивым человеком. Стефанцов отметил, что Брик очень любила шутить. Он признался, что все время вспоминает ее смех. Актриса, режиссер и певица Дарья Чаруша назвала Брик великолепной и талантливой актрисой, очень добрым и светлым человеком.

О смерти Евгении Брик стало известно в пятницу. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева. Она отметила, что Брик не хотела, чтобы кто-то знал о ее болезни.

Евгения Брик известна по фильмам «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки 1914». Актриса является супругой режиссера Валерия Тодоровского.