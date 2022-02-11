«Великолепная, очень светлая, добрая». Чаруша поделилась воспоминаниями о Евгении Брик

Актриса Евгения Брик, которая умерла в возрасте 40 лет, была великолепным и талантливым человеком. Своими воспоминаниями о Брик с «360» поделилась актриса, певица, сценаристка и режиссер Дарья Чаруша.

Новость о смерти Брик застала всех врасплох. Чаруша призналась, что у нее остались только хорошие воспоминания об актрисе.

«Она была великолепная, очень светлая, добрая, радостная, талантливая, красивая. Ничего больше и не скажешь», — сказала Чаруша.

Чаруша и Брик часто встречались на съемочной площадке.

«Конечно, все вместе знали друг друга. Не могу сказать, что дружили, но я думаю, что приятельствовали, да», — отметила Чаруша.

Брик, по словам Чаруши, отлично общалась со всеми коллегами.

«Замечательная девушка была. Очень грустно. Великолепный, красивый человек был. Светлая память», — сказала Чаруша.

О смерти Евгении Брик ранее сообщила журналистка Катерина Гордеева. По ее словам, актриса скончалась после болезни, которую скрывала от публики. У Брик осталась дочь Зоя.