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    11 февраля 2022, 11:17

    «Великолепная, очень светлая, добрая». Чаруша поделилась воспоминаниями о Евгении Брик

    Актриса Чаруша поделилась воспоминаниями о Евгении Брик

    Александр Блинов, Мария Бокарева

    Актриса Евгения Брик, которая умерла в возрасте 40 лет, была великолепным и талантливым человеком. Своими воспоминаниями о Брик с «360» поделилась актриса, певица, сценаристка и режиссер Дарья Чаруша.

    «Великолепная, очень светлая, добрая». Чаруша поделилась воспоминаниями о Евгении Брик

    Новость о смерти Брик застала всех врасплох. Чаруша призналась, что у нее остались только хорошие воспоминания об актрисе.

    «Она была великолепная, очень светлая, добрая, радостная, талантливая, красивая. Ничего больше и не скажешь», — сказала Чаруша.

    Чаруша и Брик часто встречались на съемочной площадке.

    «Конечно, все вместе знали друг друга. Не могу сказать, что дружили, но я думаю, что приятельствовали, да», — отметила Чаруша.

    Брик, по словам Чаруши, отлично общалась со всеми коллегами.

    «Замечательная девушка была. Очень грустно. Великолепный, красивый человек был. Светлая память», — сказала Чаруша.

    О смерти Евгении Брик ранее сообщила журналистка Катерина Гордеева. По ее словам, актриса скончалась после болезни, которую скрывала от публики. У Брик осталась дочь Зоя.