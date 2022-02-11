Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева в Facebook.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра», — написала Гордеева.

Журналистка назвала Брик одной из самых красивых, верящих в жизнь, веселых женщин. Также она отметила, что, кроме невероятной красоты, в актрисе чувствовался стальной характер.

Гордеева принесла соболезнования родным и близким Брик.

Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Она окончила ГИТИС, снялась в множестве фильмов и сериалов, среди них — «Каменская», «Марш Турецкого», «Тиски», «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Оптимисты».

С 2006 года была замужем за режиссером Валерием Тодоровским, в браке у них родилась дочь Зоя.