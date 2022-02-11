«Все время вспоминаю ее смех». Актер Стефанцов рассказал о Евгении Брик

Актер театра и кино Александр Стефанцов рассказал, что его ушедшая коллега Евгения Брик, с которой они вместе снимались в фильме «Стиляги», была ему хорошим другом. В разговоре с «360» он признался, что все время вспоминает ее смех.

«Женя была прекрасным человеком, очень добрым и отзывчивым. Она была хорошим другом и прекрасным профессионалом, с ней было легко работать и приятно. Я все время вспоминаю ее смех. Она очень любила шутить», — поделился воспоминаниями актер.

Стефанцов рассказал, что они с Брик вместе учились, были знакомы еще со студенчества. Он посетовал, что смерть коллеги стала для него очень неожиданной.

Актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет. О ее смерти написала журналистка Катерина Гордеева в Facebook. Гордеева объяснила, что актриса не хотела, чтобы люди знали о ее болезни, и предположила, что ей бы наверняка не хотелось, чтобы люди обсуждали подробности случившегося.

Евгения Брик известна благодаря фильмам «Стиляги», «Марш Турецкого», «Тиски» и другим картинам.