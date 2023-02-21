21 февраля 2023, 18:05
Костомаров ослеп на один глаз
SHOT: фигурист Костомаров полностью ослеп на правый глаз
Врачи продолжают бороться за жизнь олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова. Теперь ему удалили хрусталик из правого глаза. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, у спортсмена сильно слезились глаза из-за фронтита — воспаления в лобных пазухах. Как выяснилось, пару лет назад Костомарову заменили правый хрусталик, который сейчас пришлось удалить.
Реклама
Ранее стало известно, что у фигуриста случился инсульт и вторичный менингит. Произошло заражение крови, врачи всю ночь очищали ее с помощью плазмафереза. Кроме этого, у Костомарова развился отит, на фоне которого случился отек мозга.
Реклама
Спортсмен попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, кроме этого, врачи задействовали ЭКМО. Однако болезнь дала осложнения, у Костомарова начался сепсис и некроз тканей, из-за чего ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках.
Болезни
Роман Костомаров
Реклама
Реклама