Знаменитости 21 февраля 2023, 18:05 Костомаров ослеп на один глаз SHOT: фигурист Костомаров полностью ослеп на правый глаз РИА «Новости»

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Врачи продолжают бороться за жизнь олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова. Теперь ему удалили хрусталик из правого глаза. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, у спортсмена сильно слезились глаза из-за фронтита — воспаления в лобных пазухах. Как выяснилось, пару лет назад Костомарову заменили правый хрусталик, который сейчас пришлось удалить.

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Ранее стало известно, что у фигуриста случился инсульт и вторичный менингит. Произошло заражение крови, врачи всю ночь очищали ее с помощью плазмафереза. Кроме этого, у Костомарова развился отит, на фоне которого случился отек мозга.

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Спортсмен попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, кроме этого, врачи задействовали ЭКМО. Однако болезнь дала осложнения, у Костомарова начался сепсис и некроз тканей, из-за чего ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках.