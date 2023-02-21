Знаменитости 21 февраля 2023, 11:49 Роман Костомаров пережил инсульт и вторичный менингит Фигурист Роман Костомаров пережил новый инсульт, вторичный менингит и плазмаферез РИА «Новости»

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Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось из-за нового инсульта, вторичного менингита и сепсиса крови. Ночь с 20 на 21 февраля он провел в реанимации, рассказал источник «Известий».

«Тяжелая ночь была для фигуриста Романа Костомарова. <…> Сепсис крови, ее всю ночь очищали при помощи плазмафереза», — сказал он.

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Кроме сепсиса, у спортсмена случился очередной инсульт. Врачи также диагностировали у него вторичный менингит. Спортсмена перевели в реанимацию.

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Собеседник РЕН ТВ заявил, что состояние Романа Костомарова ухудшила внутрибольничная инфекция. Обследование показало поражение головного мозга — небольшой участок сосудов забился, но без сильного отека. Ситуацию осложняют проблемы с почками и печенью из-за последствий лечения. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января с подозрением на пневмонию. Его состояние регулярно меняется — в конце января он пришел в сознание и пообщался с близкими, но потом из-за некроза ему ампутировали кисти рук, одну ступню и часть второй.