«Спустились покупаться всего раз». Исинбаева пожаловалась на море в Сочи

Российская легкоатлетка Елена Исинбаева поделилась с подписчиками своими впечатлениями от отдыха в Сочи. Спортсменка пожаловалась, что искупаться в море получилось всего один раз из-за волн и каменистого дна.

«Мы спустились покупаться всего один раз за весь отдых. День выдался ветреный, волны были сильные. Берег и дно в булыжниках, (позже поняла, зачем на каждом шагу продавали „мыльницы“ по 200 рублей)», — написала Исинбаева в Instagram.

Она добавила, что было неудобно ходить босыми ногами по берегу. Кроме того, дети могли с трудом зайти в воду, где были волны и камни.

При этом спортсменка отметила, что морская атмосфера и антураж на пляже напомнили ей детство. Тогда Исинбаева первый раз была на море именно в Сочи.

В комментариях под постом подписчики поспешили оставить комплименты легкоатлетке и рассказать свои впечатления от отдыха. Некоторые разделили мнение Исинбаевой.

«Помню горькое разочарование по той же причине: я так долго на море, и вот мы приехали, а зайти в него оказалось трудно и больно ступням — из-за крупных камней, булыжников и сильных волн», — написала одна из пользовательниц.

Кто-то из комментаторов предложил вместо моря съездить в сочинские горы. Еще были подписчики, которые пригласили спортсменку на берег Каспийского моря и в Евпаторию, где «песчаные пляжи, как на Мальдивах».