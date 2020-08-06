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    06 августа 2020, 17:30

    Власти Сочи ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

    Андрей Иванов

    Из-за большого наплыва туристов после пандемии коронавируса власти Сочи решили ужесточить контроль за ношением масок. Опасность заражения все еще высока.
    Власти Сочи ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

    «Необходимо продолжать ежедневно проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах курорта. В первую очередь в магазинах, ресторанах, торговых центрах, кафе, дельфинариях, объектах культуры и в общественном транспорте», — приводит «Интерфакс» слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.

    Во время совещания в городской администрации сочинцев и гостей города просят быть социально ответственными. Вернуться к привычной жизни можно только при соблюдении оставшихся после самоизоляции ограничений. Копайгородский подчеркнул, что главная задача сочинских властей — не допустить взрывного роста распространения коронавируса и сохранить стабильную эпидемическую ситуацию.

    Как отметил градоначальник, в Сочи сейчас пик курортного сезона. В городе одновременно находятся около 210 тысяч приезжих и более полумиллиона местных жителей.

    По данным аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия», Сочи досталось первое место в рейтинге самых популярных у россиян туристических направлений в августе.

    Новости SMI.FM