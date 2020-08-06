Власти Сочи ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

Из-за большого наплыва туристов после пандемии коронавируса власти Сочи решили ужесточить контроль за ношением масок. Опасность заражения все еще высока.

«Необходимо продолжать ежедневно проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах курорта. В первую очередь в магазинах, ресторанах, торговых центрах, кафе, дельфинариях, объектах культуры и в общественном транспорте», — приводит «Интерфакс» слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Во время совещания в городской администрации сочинцев и гостей города просят быть социально ответственными. Вернуться к привычной жизни можно только при соблюдении оставшихся после самоизоляции ограничений. Копайгородский подчеркнул, что главная задача сочинских властей — не допустить взрывного роста распространения коронавируса и сохранить стабильную эпидемическую ситуацию.

Как отметил градоначальник, в Сочи сейчас пик курортного сезона. В городе одновременно находятся около 210 тысяч приезжих и более полумиллиона местных жителей.

По данным аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия», Сочи досталось первое место в рейтинге самых популярных у россиян туристических направлений в августе.