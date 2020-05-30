Исинбаева предположила, что станет тренером «лет через 20»

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева призналась, что пока не готова начать тренерскую карьеру. Спортсменка допустила, что может стать наставником лет через 20.

«Что касается профессии тренера по прыжкам с шестом. Я думала об этом, но точно не в ближайшее время. Может быть, лет через 20. Сейчас я к этому не готова. Потому что профессиональные спортсмены редко становятся успешными тренерами, это совершенно другая деятельность», — рассказала Исинбаева во время прямого эфира в Instagram.

Она добавила, что для тренерской карьеры необходимо накопить желание реализоваться именно в качестве наставника. Такой человек должен быть готовым круглосуточно уделять время ученикам.

«На данный момент я не готова. У меня у самой дети маленькие, хочется их сначала вырастить», — заключила чемпионка.

Елене Исинбаевой 37 лет. Зимой 2014 года она вышла замуж за метателя копья Никиту Петинова, а перед этим у них родилась дочь Ева. Через четыре года спортсменка родила мальчика Добрыню. Исинбаева завоевала золото Олимпиады в 2004 году в Афинах и в 2008-м в Пекине. Она также является многократной чемпионкой и призером чемпионатов мира и Европы.