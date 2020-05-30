    30 мая 2020, 17:51

    Исинбаева предположила, что станет тренером «лет через 20»

    Дарья Бунякова

    Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева призналась, что пока не готова начать тренерскую карьеру. Спортсменка допустила, что может стать наставником лет через 20.
    Исинбаева предположила, что станет тренером «лет через 20»

    «Что касается профессии тренера по прыжкам с шестом. Я думала об этом, но точно не в ближайшее время. Может быть, лет через 20. Сейчас я к этому не готова. Потому что профессиональные спортсмены редко становятся успешными тренерами, это совершенно другая деятельность», — рассказала Исинбаева во время прямого эфира в Instagram.

    Она добавила, что для тренерской карьеры необходимо накопить желание реализоваться именно в качестве наставника. Такой человек должен быть готовым круглосуточно уделять время ученикам.

    «На данный момент я не готова. У меня у самой дети маленькие, хочется их сначала вырастить», — заключила чемпионка.

    Елене Исинбаевой 37 лет. Зимой 2014 года она вышла замуж за метателя копья Никиту Петинова, а перед этим у них родилась дочь Ева. Через четыре года спортсменка родила мальчика Добрыню. Исинбаева завоевала золото Олимпиады в 2004 году в Афинах и в 2008-м в Пекине. Она также является многократной чемпионкой и призером чемпионатов мира и Европы.