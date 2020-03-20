Каспийский тюлень и плотоядная косатка пополнят Красную книгу России. На этом настаивали 2 года

Каспийский тюлень и плотоядная косатка будут внесены в Красную книгу России. Это обновление станет первым за 23 года. Сейчас приказ о добавлении животных в «красный список» отправлен в Минюст на регистрацию. После включения в Красную книгу плотоядных косаток их нельзя будет не только ловить, но и тревожить.

Минприроды подтвердило включение в Красную книгу каспийского тюленя и плотоядной косатки сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Именно по поводу этих двух видов было больше всего споров. По словам Бурматова, на включении каспийского тюленя и плотоядной косатки настаивали два года.

«Направляют сейчас приказ в Минюст на регистрацию, так как Красная книга оформляется приказом министерства. Они направляют в Минюст на регистрацию с этими двумя видами», — сказал Бурматов.

Плотоядных косаток и каспийских тюленей должны были внести в Красную книгу России в декабре 2019 года, но тогда разногласия Минприроды с Минселхозом и Росрыболовством не позволили сделать это.

Плотоядные косатки

Сейчас в Охотском море, по примерным подсчетам, осталось всего несколько сотен плотоядных косаток, уточняет Greenpeace. К сожалению, этот вид пользуется большой популярностью у отловщиков: дело в том, что именно плотоядных косаток легче всего ловить, а потом перевозить и содержать в океанариумах.

И если формально в роде косаток существует лишь один вид — Orcinus orca, то на деле различают несколько разновидностей этих млекопитающих, которые между собой не общаются и не скрещиваются, хотя и обитают часто в одних и тех же местах.

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Плотоядных косаток также еще называют транзитными. Они питаются морскими млекопитающими, в частности, ластоногими. Их голос характеризуется меньшим разнообразием звуков.Транзитных косаток иногда называют «косатками Бигга» в честь кетолога Майкла Бигга. Однако чаще всего встречаются рыбоядные, или резидентные косатки. Их рацион состоит из рыбы и головоногих моллюсков. Эти подвиды живут сплоченной семейной группой.

Каспийский тюлень

Каспийского тюленя можно назвать эндемиком Каспийского моря. Зимой, ранней весной и поздней осенью животное мигрирует в северную часть моря. Там на льдах этот вид образует скопления, щенится и линяет. Осенью каспийский тюлень заходит в устья Волги и Урала, до Волгограда и вверх по течению Урала на двести километров.

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Международным союзом охраны природы животному присвоена категория «вымирающий вид» (EN). В конце XIX века численность этого вида нерпы составляла более миллиона особей, но сейчас она существенно сократилась. Каспийских тюленей стало меньше, по разным оценкам, в 4 — 10 раз. Главными причинами сокращения популяции этого вида можно назвать исчезновение и загрязнение его мест обитания и смерть в рыболовных сетях.

В январе 2020 года ученые признали крупнейшую пресноводную рыбу —китайский веслонос, — исчезнувшим видом. Ученые по всему миру констатируют — многие виды представителей фауны исчезают с лица Земли гораздо быстрее естественного уровня. О том, какие виды животных и рыб вымерли только за последние 100 лет — в материале «360».