14 мая 2023, 12:17
Состояние госпитализированного режиссера Глеба Панфилова улучшилось
Директор театра «Ленком» Варшавер: режиссер Глеб Панфилов чувствует себя лучше
Состояние народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Глеба Панфилова, которого госпитализировали с инсультом и пневмонией, улучшилось. Об этом ТАСС сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
«Это радостное событие на фоне того, что было первоначально», — отметил он.
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По словам Варшавера, режиссер узнал сына, который находится рядом с ним.
Директор «Ленкома» подчеркнул, что Панфилов подает знаки, которые говорят о его дальнейшем выздоровлении.
«Также в это очень верят и врачи», — резюмировал Варшавер.
В четверг, 11 мая, стало известно, что кинорежиссер попал в реанимацию с геморрагическим инсультом. Позже он пришел в себя в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. На следующий день состояние Панфилова назвали тяжелым.
Супруга режиссера Панфилова народная артистка Инна Чурикова умерла в январе в возрасте 79 лет.
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