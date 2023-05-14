Знаменитости 14 мая 2023, 12:17 Состояние госпитализированного режиссера Глеба Панфилова улучшилось Директор театра «Ленком» Варшавер: режиссер Глеб Панфилов чувствует себя лучше РИА «Новости»

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Состояние народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Глеба Панфилова, которого госпитализировали с инсультом и пневмонией, улучшилось. Об этом ТАСС сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Это радостное событие на фоне того, что было первоначально», — отметил он.

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По словам Варшавера, режиссер узнал сына, который находится рядом с ним.

Директор «Ленкома» подчеркнул, что Панфилов подает знаки, которые говорят о его дальнейшем выздоровлении.

«Также в это очень верят и врачи», — резюмировал Варшавер.

В четверг, 11 мая, стало известно, что кинорежиссер попал в реанимацию с геморрагическим инсультом. Позже он пришел в себя в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. На следующий день состояние Панфилова назвали тяжелым.

Супруга режиссера Панфилова народная артистка Инна Чурикова умерла в январе в возрасте 79 лет.