Знаменитости 12 мая 2023, 09:59 Состояние режиссера Панфилова назвали тяжелым РИА «Новости»: режиссер Панфилов находится в тяжелом состоянии после инсульта РИА «Новости»

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Режиссер Глеб Панфилов, попавший в больницу с инсультом, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в медучреждении.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер ранее сообщил «360», что Панфилова госпитализировали в Институт имени Склифосовского. Он отметил, что артист может разговаривать и его состояние позволяет надеяться, что все закончится благополучно.

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Панфилову 88 лет. По данным ряда СМИ, сначала режиссера доставили в Одинцовскую областную больницу. Там у него выявили геморрагический инсульт. Врачи приняли решение о переводе народного артиста в медучреждение в столицу.

В январе этого года скончалась супруга Панфилова, народная артистка Инна Чурикова. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.