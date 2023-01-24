Знаменитости 24 января 2023, 14:09 Фигурист Костомаров пришел в сознание и пообщался с семьей — СМИ Telegram-канал «112»: фигурист Костомаров пришел в сознание и поговорил с родными РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров пришел в себя и даже пообщался с родными, сообщил Telegram-канал «112». По данным этого ресурса, состояние фигуриста улучшилось, спал отек легкого и уменьшилось поражение обоих легких.

Источники канала уточнили, что Костомарову все еще вводят снотворное, чтобы его организм восстановился после болезни.

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О том, что фигуристу, попавшему в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией в ночь на 10 января, стало немного легче, сегодня также сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она тоже отметила, что Костомаров приходит в сознание. Также стало известно, что спортсмена отключили от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации, применяемого для спасения жизни в экстренных случаях.

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Сообщения о положительной динамике в состоянии Романа Костомарова стали появляться в последние дни. Правда, его мать Валентина вчера рассказала «360», что никаких значимых изменений нет.