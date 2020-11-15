Солист «Иванушек» объяснил смысл съемок в новогодних «огоньках» после призыва Меладзе к их бойкоту

Съемки в новогодних программах необходимы артистам, чтобы люди «просто вспомнили» о них. Так солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал призыв Валерия Меладзе бойкотировать участие в праздничных телешоу.

«Я уверен, что Валерий Меладзе поиронизировал, как мне кажется, потому что съемки в новогодних программах в любом случае приятны и необходимы артистам, чтобы чисто вспомнили, что ты есть. Я с Валерием в этом плане не согласен», — рассказал певец телеканалу «Звезда».

Он согласился с коллегой в целом и подтвердил, что «в миллионной индустрии происходит катастрофа».

Накануне Валерий Меладзе призвал российских артистов не ходить на съемки новогодних программ из-за новых коронавирусных ограничений, пишет НСН. Позже он заявил, что просто «закинул удочку» и отказываться от съемок вряд ли кто-то будет. Лев Лещенко предложил свой вариант решения проблемы. По его словам, не надо делать скандала из рабочей ситуации. Нужно просто договориться с телевизионщиками о гонораре за участие в шоу.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Меладзе, однако не поверил, что этот призыв кто-либо услышит.