«Мы ж не звери»: Меладзе признал, что бойкот новогодних программ маловероятен

Музыкант Валерий Меладзе расстроился из-за новых коронавирусных ограничений и в сердцах призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах. Позже он признал, что идея нереализуема. Артисты соскучились как по обычным, так и по телевизионным выступлениям. Людей без праздничных программ никто не оставит.

«Это я гипотетически, честно говоря, закинул удочку. Думаю, что, конечно, этого не произойдет и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съемкам. Не только концертов меньше стало, но и общения, и съемок, и всего. Но, с другой стороны, мы ж не звери — взять еще и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости», — рассказал Меладзе изданию «Подъем».

Он добавил, что новогодние передачи обязательно будут, а он лишь высказал свое возмущение.

Меладзе на своей странице в Instagram призвал артистов не ходить на съемки праздничных новогодних передач, чтобы обратить внимание на то, что певцы и музыканты уже много месяцев сидят без работы. А тут еще новые ограничения — до 15 января на концерты будут пускать лишь 25% зрителей от вместимости зала. Его поддержал продюсер Иосиф Пригожин, но усомнился, что певца кто-то послушает.

Валерий Меладзе вошел в десятку лучших артистов российской эстрады по результатам опроса, пишет «Газета.Ru».