«Мы ж не звери»: Меладзе признал, что бойкот новогодних программ маловероятен
«Это я гипотетически, честно говоря, закинул удочку. Думаю, что, конечно, этого не произойдет и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съемкам. Не только концертов меньше стало, но и общения, и съемок, и всего. Но, с другой стороны, мы ж не звери — взять еще и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости», — рассказал Меладзе изданию «Подъем».
Он добавил, что новогодние передачи обязательно будут, а он лишь высказал свое возмущение.
Меладзе на своей странице в Instagram призвал артистов не ходить на съемки праздничных новогодних передач, чтобы обратить внимание на то, что певцы и музыканты уже много месяцев сидят без работы. А тут еще новые ограничения — до 15 января на концерты будут пускать лишь 25% зрителей от вместимости зала. Его поддержал продюсер Иосиф Пригожин, но усомнился, что певца кто-то послушает.
Валерий Меладзе вошел в десятку лучших артистов российской эстрады по результатам опроса, пишет «Газета.Ru».