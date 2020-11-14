«Его не услышат»: Пригожин усомнился, что призыв Меладзе к бойкоту новогодних программ сработает

Призыв Валерия Меладзе к артистам бойкотировать съемки в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений вряд ли кто-то услышит. Может быть, пара его коллег. Все остальные все равно будут сниматься. Таким мнением с «360» поделился продюсер Иосиф Пригожин.

«Я боюсь, что, к сожалению, слова Меладзе никто не услышит. Максимум, кто может не пойти, — это сам Меладзе и еще пара артистов. А все остальные все равно будут ходить. К сожалению, у нас нет единой, общей солидарности. Он отчасти прав, но боюсь, что его никто не поддержит», — заявил Пригожин.

Продюсер возмутился, что новые ограничения снова ударили по российским артистам. Собеседник подчеркнул, что в таких ситуациях состоявшимся артистам нужно предлагать какую-то альтернативу. На фоне того, что толпы людей каждый день ездят в метро, эти меры выглядят несправедливо.

Московские власти ввели ограничения из-за ухудшения эпидемической ситуации. Залы кино, театров и на концертов запретили заполнять больше чем на четверть от вместимости.

Певец Валерий Меладзе в Instagram призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних программах. Он заявил, что это может помочь обратить внимание на отрасль, работники которой уже много месяцев сидят без работы.