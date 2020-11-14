Лещенко предложил брать гонорары за съемки в новогодних программах вместо бойкота

Валерий Меладзе отчасти прав, что предложил бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений по коронавирусу. Но это не выход. Лучше запросить на телевидении гонорар за работу. Таким мнением с «360» поделился певец Лев Лещенко.

«Отчасти Валера Меладзе прав. Может, не надо так ставить вопрос, может быть, есть смысл поставить вопрос по-другому, что если телевизионные съемки проходят, так люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и все. Это естественный такой рабочий момент, из которого не нужно делать никакого скандала», — заявил Лещенко.

Он напомнил, что артисты не работают в бюджетной сфере и кормят сами себя. У многих из них нет никакой поддержки со стороны государства. Тысячи артистов по всей России сейчас стали изгоями и находятся в бедственном положении, подчеркнул Лев Лещенко.

Меладзе предложил коллегам отказаться от съемок в новогодних программах, чтобы обратить внимание на сложную ситуацию из-за коронавирусных ограничений в отрасли. Позже он заявил, что артисты очень соскучились по простым концертам и выступлениям на телевидении. Он просто «закинул удочку», а бойкот этот маловероятен.