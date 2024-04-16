Знаменитости 16 апреля 2024, 14:09 София Ротару опубликовала архивное фото Аллы Пугачевой Певица Ротару опубликовала архивное фото артистки Пугачевой в честь ее 75-летия РИА «Новости»

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Украинская певица София Ротару поздравила артистку Аллу Пугачеву с днем рождения и опубликовала ее архивную фотографию. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Ротару разместила на своей странице архивное изображение юбилярши, сопроводив его эмодзи в форме сердца и упомянув аккаунт Пугачевой.

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Примадонну также поздравила ее дочь Кристина Орбакайте. Она показала видеоролик с архивными снимками с совместных выступлений и добавила к нему собственную песню, посвященную знаменитой матери.

Еще одним подарком на юбилей Примадонны стал документальный фильм «А знаешь, все еще будет». Его сняла скандально известная журналистка Ксения Собчак. Вышедшая накануне на YouTube лента вызвала бурные обсуждения у поклонников. Некоторые даже сравнили ее с панихидой по еще не ушедшей певице.