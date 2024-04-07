Знаменитости 07 апреля 2024, 17:59 Собчак начала снимать фильм о Пугачевой для спасения ее репутации Глава ФПБК Бородин сообщил о планах Собчак снять фильм о Пугачевой Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Журналистка Ксения Собчак приступила к съемкам фильма о певице Алле Пугачевой. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что лента должна будет реабилитировать артистку.

«В Сети появилась информация, что вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву. Картина должна спасти репутацию бежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков», — написал он.

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Бородин предположил, что Пугачева рискует попасть в список иноагентов после выхода фильма. Он объяснил это тем, что многие участники проектов Собчак, включая Блиновскую и Моргенштерна*, попали либо в СИЗО, либо стали иноагентами.

«Аура у Собчак не очень, поэтому после выхода этого фильма шансы у Пугачевой высоки получить этот статус. Будет заслуженная иностранный агент», — заключил общественник.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала большой ошибкой возможное признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Она пояснила, что артистка не делала никаких радикальных политических заявлений.

* Признан иностранным агентом на территории России.