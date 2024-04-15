Знаменитости 15 апреля 2024, 17:51 Орбакайте показала семейные фото в честь дня рождения Пугачевой Певица Орбакайте показала семейные фото в честь 75-летия артистки Пугачевой РИА «Новости»

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Певица Кристина Орбакайте в честь дня рождения своей матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, показала видеоролик с архивными снимками с совместных выступлений. Она поделилась ими в своих соцсетях.

Примадонна 15 апреля отмечает свое 75-летие. В честь праздника ее дочь Орбакайте поделилась специально смонтированной видеозаписью — подборкой архивных снимков. На них Орбакайте — маленькая девочка, а Примадонна щеголяет копной рыжих волос.

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Певица сопроводила фотографии своей песней «Алла будет петь», выпущенной в прошлом году.

«С днем рождения, мама. Алла будет петь», — написала Орбакайте.

Пугачева отметит свой 75-летний юбилей с размахом. Празднование пройдет на Кипре. Примадонна заказала банкет на 160 человек. После этого она намерена отправиться в тур по Европе и устроить концерт в Израиле.