Знаменитости 16 апреля 2024, 13:40 Фильм Собчак о Пугачевой вызвал скандал в соцсетях Фанаты певицы Пугачевой обвинили журналистку Собчак в отпевании певицы РИА «Новости»

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Фильм журналистки Ксении Собчак о певице Алле Пугачевой, который она выпустила на YouTube в честь юбилея звезды, вызвал скандал. Фанаты широко обсуждали документальную ленту в социальных сетях.

Фильм «А знаешь, все еще будет» вызвал у многих пользователей неоднозначную реакцию. Часть зрителей сравнила ее с некрологом.

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«Собчак сняла якобы поздравление с 75-летием за деньги самой Аллы, но сняла так, как будто Аллу уже отпевают и скоро похороны», — написал один из пользователей под видеороликом.

Другие встретили фильм Собчак с одобрением, отдав должное таланту Пугачевой. Они поделились своими воспоминаниями о том, как песни Примадонны сопровождали важнейшие моменты их жизни. Многие поклонники выразили благодарность певице.

«В детстве я мечтала стать Пугачевой. В обнимку с ее пластинками ездила с мамой и папой на дачу <…> Потрясающая певица, женщина, человек. Гордость нашей страны», — написала зрительница.

В юбилей примадонна и сама активизировалась на YouTube-канале. За сутки певица выложила на видео-платформу 14 роликов.