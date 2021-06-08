Собчак выставила бывшую участницу группы «Тату» Юлию Волкову в дурном свете

Ксения Собчак в интервью, посвященном 20-летию группы, намеренно выставила глупой и плохо смыслящей в политике бывшую участницу «Тату» Юлию Волкову. Певица участвовала в праймериз «Единой России», но не прошла по голосам.

Во время интервью Собчак спросила у певицы, согласна ли она с политикой «Единой России», например, с «законом Димы Яковлева», запрещающим гражданам США усыновлять детей-сирот из России. Юлия Волкова, пытаясь скрыть незнание закона, хотела перевести тему. Однако Собчак, чтобы добиться ответа от певицы, объяснила суть нормативно-правового акта.

«Закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть. Ты согласна с этим?» — задала Собчак вопрос Юлии Волковой.

Та согласилась с законом и пыталась объяснить почему. Собчак так и не рассказала Волковой, в чем была ее ошибка.

Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова решила пойти в политику. Она подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» от Ивановской области. В предвыборном ролике она сообщила, что в политику пошла, чтобы поменять отношение власти к людям. Но жители Ивановской области ей не поверили, певица проиграла праймериз президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.