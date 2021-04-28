Одна из экс-солисток «Тату» примет участие в праймериз «Единой России»

Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова решила пойти в политику. Она подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». На нем отбирают кандидатов партии на выборы в Госдуму.

Волкова разместила в Instаgrаm снимок из отделения партии «Единая Россия» в Ивановской области.

«Я сделала первый шаг. <…> Нас не догонят», — написала девушка, пообещав рассказать подробности в следующих постах.

Представитель пресс-службы регионального отделения «Единой России» подтвердил ТАСС, что Юлия Волкова пришла подавать документы лично.

«Юлия Волкова <…> подала документы для участия в процедуре предварительного голосования «Единой России», — отметил собеседник агентства.

Участие в предварительном голосовании обязательно для тех, кто хочет быть кандидатом от «Единой России» на выборах. Праймериз состоятся по всей России с 24 по 30 мая. Онлайн-формат голосования будет основным. Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября 2021 года.